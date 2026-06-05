Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., portföyünü genişletmeye yönelik dikkat çeken bir satın alma adımı attı.

Şirket, İstanbul Optimum Premium Outlet Alışveriş Merkezi’nin işletmecisi konumundaki Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de henüz sahip olmadığı yüzde 50 oranındaki hissenin devri için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde, söz konusu payların Euro Crescent Private Limited’den satın alınacağı belirtildi.

İşlemin tamamlanmasının ardından Rönesans Gayrimenkul’ün Feriköy Gayrimenkul’deki ortaklık oranı yüzde 100’e çıkacak. Böylece şirket, İstanbul Optimum Premium Outlet AVM’nin dolaylı olarak tek sahibi olacak.

Satın alma sürecinin resmiyet kazanabilmesi için Rekabet Kurulu onayı beklenecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın stratejik açıdan önem taşıdığı vurgulandı. AVM’nin tamamının şirket portföyüne dahil edilmesinin, Rönesans Gayrimenkul’ün portföy büyüklüğünü artırmasının yanı sıra gelirlerine de olumlu katkı sunmasının beklendiği ifade edildi.