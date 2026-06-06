Brent petrolün 93 dolar seviyesine kadar gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisini beraberinde getirdi.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni düzenleme yapıldı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinde indirim beklentisi oluşurken, akaryakıt ürünlerinden benzine 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyordu.

Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin 50 kuruşluk bölümü pompaya yansıdı. Söz konusu indirim bugünden itibaren tabelalara yansırken, güncel akaryakıt fiyatları şöyle oldu:

Benzin: 62,97 TL/LT

Motorin: 66,33 TL/LT

LPG: 31,99 TL/LT