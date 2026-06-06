Sabah itibarıyla gram altın alış fiyatı 6 bin 393 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 6 bin 520 lira 81 kuruş olarak tabelaya yansıdı.

Kapalıçarşı verilerine göre 22 ayar altın alışta 5 bin 845 lira 20 kuruş, satışta 6 bin 156 lira 25 kuruş seviyesinde işlem görüyor. 14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 508 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise 4 bin 725 lira 85 kuruş oldu.

Çeyrek altın alışta 10 bin 474 lira, satışta 10 bin 628 lira seviyesinde yer aldı. Eski çeyrek altın ise alışta 10 bin 377 lira, satışta 10 bin 537 liradan işlem görüyor.

Bursa Kapalıçarşı’da yarım altın alış fiyatı 20 bin 960 lira, satış fiyatı 21 bin 250 lira olarak kaydedildi. Tam altın ise alışta 41 bin 785 lira, satışta 42 bin 396 lira seviyesine ulaştı.