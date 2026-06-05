Öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Gököz Mahallesi başta olmak üzere bazı kırsal bölgelerde tarım arazileri dolu tabakasıyla kaplanırken, ekili ürünlerde de zarar meydana geldi. Yağışın ardından tarlalar ve yeşil alanlar adeta kış manzarasını andıran görüntülere sahne oldu.

Bölgedeki çiftçiler, dolunun özellikle sebze ve meyve üretimi yapılan alanlarda etkili olduğunu belirtirken, oluşan zararın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan etkili olan dolu yağışı sırasında ortaya çıkan görüntüler vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.