Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" alacaklarını duyurdu.

Bankalardan yapılan açıklamaya göre, kesintiler her 6 ayda bir gerçekleştirilecek.

Ekonomim'in haberine göre, bankalar, hesap bakım ücreti tahsil edileceğine dair müşterilerine kısa mesajla bildirimde bulundu.

YILLIK 790 LİRAYA KADAR KESİNTİ

Bu doğrultuda, Garanti Yatırım’ın yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım’ın yıllık 790 TL ve Halk Yatırım’ın ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti alacağı açıklandı. Bu uygulamaya diğer bankaların da dahil olup olmayacağı ise merak konusu.

BAZILARI HESAPLARINI KAPATMAYA YÖNELDİ

Üç bankanın uygulaması, hisse senedi yatırımcıları arasında tepki uyandırdı. Bazı müşterilerin, hesap bakım ücreti nedeniyle hisse senedi hesaplarını kapatmaya başladığı iddia edildi.