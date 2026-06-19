Emeklilerin ev sahibi olabilmesi için TOKİ tarafından sıfır faizli uzun vadeli konut finansman programları geliştirilmesine yönelik kanun teklifi verildi.

MHP tarafından sunulan teklifte, Toplu Konut Kanunu’na ‘Emekli konutları’ başlıklı bir ek madde eklenmesi öngörülüyor.

Buna göre, TOKİ tarafından yürütülecek olan sosyal konut projelerinde, adına kayıtlı tapulu konutu bulunmayan ve kirada ikamet eden emeklilere öncelik tanınacak.

Barınma problemine dikkat çekildi

Teklif hayata geçerse TOKİ, emeklilerin konut sahibi olabilmelerini desteklemek amacıyla, sıfır faizli uzun vadeli konut finansman programları geliştirebilecek.

Hak sahibi olan emeklilerin sosyal konutlardan yararlanmalarına yönelik ödeme şartları, emekli aylıkları ve sosyal durumları dikkate alınarak belirlenecek. Emekliler için sosyal konut projelerinin finansmanı merkezî yönetim bütçesinden karşılanacak. Bu projelerin planlanmasında ve uygulanmasında, barınma maliyetlerinin yüksek olduğu bölgelere öncelik verilecek.

Teklifin gerekçesinde, son yıllarda yaşanan, konut ve kira bedellerindeki hızlı artış sebebiyle milyonlarca emeklinin ciddi bir barınma problemi ile karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı. Gerekçede “Özellikle adına kayıtlı tapulu evi bulunmayan ve kirada yaşayan emeklilerimiz, sınırlı gelirleriyle hem temel ihtiyaçlarını karşılamakta hem de yüksek kira giderlerini ödemekte büyük güçlük çekmektedir.

"Barınma sorunu hafifletilmeli"

Teklifi Meclis’e sunan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef “Bu düzenleme sayesinde; emeklilerimizin barınma sorununun hafifletilmesi, kira yükünün azaltılması, sosyal refahın artırılması, yaşlı vatandaşlarımızın daha huzurlu ve güvenli hayat şartlarına kavuşması, devletin sosyal koruma yükümlülüğünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir” dedi.