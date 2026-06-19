L'Oréal, Hindistan merkezli kişisel bakım şirketi Innovist'in çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladı. Şirket, bu yatırımla dünyanın en hızlı büyüyen güzellik pazarlarından biri olan Hindistan'daki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Dünyanın önde gelen güzellik şirketlerinden L'Oréal, Hindistan'ın önde gelen kişisel bakım markaları grubundan Innovist'in çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu yatırım, L'Oréal'in Hindistan'daki büyüme hedeflerini desteklerken, şirketin yerel tüketicilere yönelik marka portföyünü de genişletecek.

Anlaşma kapsamında Innovist'in kurucu ekibi şirkette kalmaya devam edecek ve azınlık hissedar olarak faaliyetlerini sürdürecek. Innovist markaları, L'Oréal'in Tüketici Ürünleri Bölümü portföyüne dahil edilecek.

L'Oréal CEO'su Nicolas Hieronimus, yatırımla ilgili değerlendirmesinde, 'Bu yenilikçi Hint girişimine yaptığımız yatırım, L'Oréal'in Hindistan'daki varlığını büyütme konusundaki kararlı yaklaşımımızın güçlü bir göstergesidir. L'Oréal'in küresel uzmanlığını, Innovist'in yüksek performanslı, bilim temelli ürünleri ve Hint tüketicisini derinlemesine anlayan yaklaşımıyla bir araya getirerek, bu dinamik pazarda güzelliğin geleceğini birlikte şekillendireceğimize inanıyorum' dedi.

L'Oréal Tüketici Ürünleri Bölümü Başkanı Fabrice Megarbane ise Hindistan'ın dünyanın en dinamik güzellik pazarlarından biri olduğunu belirterek, iş birliğinin şirket için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. L'Oréal Hindistan Ülke Müdürü Jacques Lebel de ortaklığın, şirketi yeni nesil dijital odaklı Hint tüketicilere daha da yakınlaştıracağını vurguladı.

Innovist Kurucusu ve CEO'su Rohit Chawla ise ortaklığın iki şirketin de bilim, inovasyon ve tüketici odaklı yaklaşımını bir araya getirdiğini belirterek, 'L'Oréal'in küresel bilimsel inovasyon gücüyle birlikte yeni nesil güzellik markaları oluşturmak için önemli bir fırsat görüyoruz' açıklamasında bulundu. Innovist Baş Ar-Ge Bilim İnsanı ve Kurucu Ortağı Vimal Bhola ise şu ifadeleri kullandı: 'Innovist'te bilimsel titizlik ilk günden bu yana kurum kültürümüzün temelini oluşturuyor. L'Oréal ile bizi buluşturan da tam olarak bu ortak temel ve bilimin yön verdiği güzelliğin geleceğine dair paylaştığımız ortak vizyon.'

2019 yılında Rohit Chawla, Sifat Khurana ve Vimal Bhola tarafından kurulan Innovist; bilim temelli formülasyonları, şeffaf içerik yaklaşımı ve dijital öncelikli iş modeliyle Hindistan'ın en hızlı büyüyen kişisel bakım şirketleri arasında yer alıyor. Bare Anatomy ve Chemist at Play gibi markaları bünyesinde bulunduran şirket, cilt ve saç bakım kategorilerinde faaliyet gösteriyor.

Stratejik ortaklık, yerel uzmanlığı küresel deneyimle buluşturacak

Gerekli yasal onayların tamamlanmasının ardından önümüzdeki aylarda sonuçlanması beklenen işlemle birlikte L'Oréal, Innovist satışlarını finansal sonuçlarına dahil etmeye başlayacak. Anlaşma ayrıca L'Oréal'e gelecekte kalan azınlık hisselerini satın alma hakkı da tanıyor. İşlemin, gerekli düzenleyici onayların alınması ve diğer olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanması bekleniyor.