Türkiye’de tarım sektöründe en büyük sorun artık verimsiz arazilerden çok, tarlada çalışacak insan gücünün azalması olarak öne çıkıyor. Genç çiftçi oranının yüzde 5 seviyelerine kadar gerilemesi ve köyden kente göçün sürmesi, üretici yaş ortalamasını kritik noktaya taşıdı. Sektörü yeniden canlandırmak amacıyla kamuoyunda “maaşlı çiftçilik” olarak bilinen yeni model uygulamaya alındı.

PROJENİN MİMARLARI VE GÜÇLÜ TEŞVİK SİSTEMİ

Kaynak: Yenicağ Gazetesi