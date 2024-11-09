Getir, Banu Alkan ve Aykut Elmas’ı Deniz Altun’un dijital projesinde buluşturdu.

Hızlı market teslimat sektörünün önde gelen markalarından Getir, Banu Alkan ve Aykut Elmas’ı Deniz Altun’un dijital projesinde buluşturdu. Deniz Altun’un büyük ilgi gören Yarasa kısa filminin merakla beklenen ikinci bölümünde Getir, Banu Alkan ve Aykut Elmas’ı kurtarma görevinde kritik rol oynuyor. Kentin yeni süper kahramanının Getir olduğu kısa film, yayınlanmasından sonra bir gün içinde 2,2 milyondan fazla kez izlendi.

Yapılan açıklamaya göre; kısa filmde, ilk defa bir markayla dijital bir projede iş birliği yapan Banu Alkan, Aykut Elmas ile bir mahzende bağlı oldukları saatli bomba düzeneğinden kurtulmaya çalışıyor. Filmde; Dedektif Deniz, en güvendiği süper kahramandan yardım istiyor. Sipariş vermesiyle Getir hızla Dedektif Deniz’e bombayı etkisiz hale getirmek için toka, tirbuşon gibi günlük hayatta ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırarak tutsakları kurtarıyor, sonra da kutlama amaçlı birlikte atıştırmalık yiyorlar.