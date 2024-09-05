Genel Sekreter Baraçlı, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 198. yılı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir’in Zabıta personeliyle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 198. yılı etkinlikleri kapsamında Zabıta Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya geldi. Zabıta teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan Genel Sekreter Baraçlı, “Zabıta demek şehirde güven demektir. Zabıtanın sahadaki kabiliyeti belediyenin gücüne güç katar. Kocaeli’de hizmet kalitemizi artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Seka Bahçe salonunda gerçekleşen buluşmaya İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Bayram Bayram, Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta, şube müdürleri ve personel katıldı.

ZABITA TEŞKİLATI 198 YAŞINDA

Zabıta personelinin kuruluş yıldönümünü kutlayan Genel Sekreter Baraçlı, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak büyük projelere imza atıyoruz. Böyle bir şehirde zabıtanın önemi üst seviyede. Zabıtanın sahadaki kabiliyeti belediyenin gücüne güç katar. Bunun yanında Kocaeli büyüyen bir şehir. Büyüyen şehirde zabıtanın 12 ilçede etkin olabilmesi için çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar görevini yerine getiren ekiplere teşekkür ediyorum. Sizin çalışmalarınız, başarılarınız bizleri gururlandırıyor” dedi.

PERSONELİ TEK TEK KUTLADI

Kocaeli’nin gelecek için önemli hedefleri olduğunu belirten Genel Sekreter Baraçlı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefi var. Bizler yerel yöneticiler olarak çalışmalarımızla Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz. Gece gündüz şehirde gezerken Zabıta arkadaşlarımızı görüyoruz. Sizlerin çalışmalarını takdir ediyorum. İlçe belediyelerindeki zabıta arkadaşlarımızla entegrasyonu sağlayarak hizmet kalitemizi arttıracağız. Zabıta demek şehirde düzen, mutluluk, huzur ve güven demektir. Başkanımızın da Kocaeli için çok önemli hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi. Konuşmanın ardından Genel Sekreter Hayri Baraçlı, Zabıta personeliyle tek tek tokalaşarak, kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.