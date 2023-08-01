Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden ’Barbie’, Akasya’nın 16 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Açık Hava Sineması programında yer aldı.

Dünyayı kasıp kavuran ‘Barbie’ açık hava sinemasında meraklılarıyla buluşacak. Filmin gösterimi ücretsiz olacak. Alışveriş deneyiminin ve keyifli aktivitelerin merkezlerinden Akasya, gelenekselleşen ve düzenlendiği yıllarda 7’den 70’e binlerce misafiri ağırlayan Akasya Açık Hava Sineması’nı, 16 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında her Çarşamba ve Cumartesi saat 21.00’de ücretsiz gerçekleştirecek. Film gösterimleri ile sinemaseverler Akasya Retro Lunapark’ta ağırlanacak.

Program 16 Ağustos’ta Balina filmiyle başlayacak ve 19 Ağustos Cumartesi; Neşeli Çiftlik, 23 Ağustos Çarşamba; Kurak Günler, 26 Ağustos Cumartesi; Aşkın Bununla Ne İlgisi Var? 30 Ağustos Çarşamba; Servet Operasyonu filmleriyle devam edecek. Programın son günü 2 Eylül Cumartesi’de ise dünyada ilgiyle takip edilen ‘Barbie’ izleyicilerle buluşacak.