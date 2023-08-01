KOÜ ile imzalanan enerji verimliliği protokolüyle İSU’da yılda yüzde 15 oranında tasarruf edilerek 75 TL kaynak sağlanması planlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü arasında enerji verimliliği alanındaki iş birliğini güçlendirmek için “Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi İş birliği Protokolü” imzalandı.

Protokol töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli Üniversitesi ile yapılan enerji verimliliği iş birliğiyle İSU Genel Müdürlüğünün yıllık enerji tüketiminden yüzde 15 tasarruf sağlayarak yaklaşık 75 milyon TL kaynak sağlayacağız” dedi.

BAŞKAN VE REKTÖR İMZALADI

Enerji verimliliği ve enerji yönetimi, çağımızın en önemli konu başlıklarından biri haline geldi. Ülkemizde enerjinin tasarruflu kullanımı, en önemli konuların başında geliyor. Enerji verimliliği alanındaki faaliyetlerin ve projelerin koordinasyonu, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Alternatif Yakıtlar Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (AYARGEM) ile İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. İş birliği kapsamında protokol, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından imzalandı.

Protokol töreninde konuşan Başkan Büyükakın, enerji verimliliği konusunun, rekabet açısından ülkeler için büyük önem teşkil ettiğini ifade etti. Başkan Büyükakın, “Enerji verimliliğinde rekabet üstünlüğü sağlayan ülkeler, ekonominin diğer alanlarında da ciddi başarı elde ediyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber enerji verimliliği konusu daha da önem kazanmaya başladı. Enerji verimliliği, ekonomik rekabet üstünlüğü sağlamasının yanında yenilenebilir ve sürdürülebilir politika olarak da karşımıza çıkıyor. Enerji verimliliği noktasında önlem almak, kurumların büyük avantajlar elde etmesini sağlıyor” ifadesini kullandı.