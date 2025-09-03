Nilüfer Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü “Sözümüz de sesimiz de barış için” sloganıyla düzenlediği anlamlı bir programla kutladı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra, CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, geçmiş dönem milletvekillerinden İlhan Demiröz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda Nilüferli yurttaş katıldı.

Program, Dikili’nin eski Belediye Başkanı Osman Özgüven’in halkçı belediyecilik yaklaşımını konu alan “Komünist Osman” belgeselinin gösterimiyle başladı. Belgesel gösteriminin ardından, tiyatro sanatçısı Yiğit Tuncay’ın moderatörlüğünde “Barış İçin Önce Adalet” başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Söyleşide Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şair Ahmet Telli ve belgeselin yönetmeni, gazeteci Gökmen Ulu konuşmacı olarak yer aldı.

“BARIŞ İÇİN SEVGİ LAZIM”

Osman Özgüven’i 2004-2014 yılları arasında yakından tanıma fırsatı yakaladığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Özgüven’in “Yaşam hakkı parayla satılmaz” sözünü her yerde kullandığını hatırlattı. Özgüven’in kapitalizmin vahşi değerlerine karşı sosyal demokrat, sosyalist bakış açısıyla insanları öne çıkaran bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Barış için sevgi lazımdır. Barış mücadelesi, zor bir mücadele. Bugün bunların daha büyüğüne ihtiyaç var” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gibi çok sayıda belediye başkanının hapiste olduğunu anımsatan Başkan Şadi Özdemir, “Bir yandan Gazze’de, Filistin’de, Irak’ta emperyalizmin her türlü şiddetini, parçalama operasyonlarını görüyoruz. Bebekler ölüyor. Bu nedenle faşizme karşı çok sert bir mücadele içine girmemiz, bunun için dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Biz, barış için bir aradayız” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZIN YARINLARI İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ”

Gazeteci Gökmen Ulu da, Osman Özgüven’in bir arada yaşama kültürünün rol modeli olduğunu belirterek “Onun hakkında konuşurken, bir kişinin ne çok şeyi değiştirebileceğine dair bir örnek üzerinden ilerliyoruz. Bir arada yaşama kültürü bizim coğrafyamızda binlerce yıldır egemen olan bir sağduyudur” dedi.

Ulu, Atatürk ve arkadaşlarının da gelecek nesillere nefret tohumları ekmediğini, bölgede ve dünyada barış için yaşadıklarını hatırlatarak “Bugün buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Umudumuzu asla kaybetmeden, gerçekten samimi birlik ve beraberlikle, mutlak bir inançla, demokrasi ve adalet için mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın yarınlarını korumak için hep beraber bu mücadeleye katılmalıyız” diye konuştu.

“SANAT DÜNYAYI AŞKLAŞTIRMA YOLCULUĞUDUR”

Şair Ahmet Telli ise emperyalist ülkelerin ikiyüzlü tutumlarına dikkat çekerek sanatın barış elçisi olduğunu vurguladı. Telli, “Sanat, dünyayı aşklaştırma yolculuğudur. Şiir, türkü, sanat, susmalara karşı konuşmadır. Konuşacağız. Konuşmanın bir yolu olarak itiraz edeceğiz. Halk itiraz ettiği zaman emperyalizmin silahları çöplüklerde çürüyüp, kullanılmaz hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

BARIŞ EZGİLERİ YÜKSELDİ

Söyleşinin ardından sahneye çıkan usta sanatçılar Hilmi Yarayıcı, Ahmet Koç ve Yunan klarnet virtüözü Vassilis Saleas, barış temasıyla Türk ve Yunan ezgilerini seslendirdi. Sanatçıların hem solo hem de birlikte gerçekleştirdiği performanslar izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı. Gece, barış ve kardeşlik vurgusunun ön planda olduğu duygusal anlarla sona erdi.