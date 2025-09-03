Nilüfer Belediyesi’nin Karikatür Atölyesi öğrencileri, 2024–2025 eğitim-öğretim yılında büyük başarılara imza attı. Beşevler Gençlik Merkezi’nde karikatürist Mehmet Karahan’ın rehberliğinde çalışmalarını sürdüren atölyede eğitim alan 15 öğrenci, katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplamda 26 ödül kazandı.

Geçtiğimiz yıl 63 öğrencinin eğitim aldığı atölyede gençler, yıl boyunca yeteneklerini geliştirerek hem Türkiye’de hem de dünyada ses getiren çizimlere imza attı. Atölye öğrencilerinden Mustafa Nasuh Aşık, 16. Uluslararası Turizm Karikatür Yarışması’nda “Büyük Ödül”ü kazanarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Aynı yarışmada 10 öğrenci daha eserleriyle finalistler arasında yer alarak sergileme sertifikası almaya hak kazandı.

Öğrencilerin başarıları ulusal yarışmalarla da devam etti. “Karadeniz’in Çoban Yıldızı Amasya 10. Ulusal Karikatür Yarışması”nda Mustafa Nasuh Aşık birinciliği kazanırken, Elif Kıyak üçüncülük ödülünün sahibi oldu. “9. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması”nda Umut Poyraz Yiğit başarı ödülüne, “13. İzmir Rotary Kulübü Ulusal Karikatür Yarışması”nda ise Elif Kıyak birincilik ödülüne layık görüldü.

Nilüferli gençler, Boyabat Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen “Boyabat Akademi Spor Kulübü Uluslararası Karikatür Yarışması”nda da başarılarıyla öne çıktı. Mustafa Nasuh Aşık başarı ödülüne, Umut Berken Dayan ise jüri özel ödülüne layık görüldü. Ayrıca, 4 öğrenci daha sergileme ödülü kazanarak yarışmada yer alma hakkı elde etti. Uluslararası alanda da kendilerini gösteren öğrenciler, Portekiz’de düzenlenen “ISCF25 – Sağlık Uluslararası Gençler Karikatür Yarışması”na katılarak 5 katılım sertifikası almaya hak kazandı.