Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi’ndeki (BAKMER) eğitimler devam ediyor. Bu zamana kadar binlerce Başakşehirli kadının faydalandığı BAKMER Yaz Kursları’nda Kumaş Desenleme Atölyesi’nden Mutfak Atölyesi’ne, Renkli Mini Motif Atölyesi’nden Magnolia Mum Atölyesi’ne kadar birçok eğitim verildi.

BAKMER Başakşehirli kadınların sosyal hayatına değer katıyor. Bahçeşehir BAKMER ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Yaşam Parkı’nda bulunan merkezlerde BAKMER Yaz Kursları devam ediyor. Bu zamana kadar binlerce Başakşehirli kadının faydalandığı BAKMER Yaz Kursları’nda Kumaş Desenleme Atölyesi’nden Mutfak Atölyesi’ne, Renkli Mini Motif Atölyesi’nden Magnolia Mum Atölyesi’ne kadar birçok eğitim verildi.

Kadınlar aldıkları eğitimle sosyal alanda kendilerini geliştiriyor

Düzenlenen birçok eğitime binlerce eğitime katılan kadınlar, sanatın tüm incelikleri ve tüm güzelliklerini yetenek ve el becerileriyle bütünleştirdi. Başakşehirli kadınlar bir yandan katıldıkları eğitimlerle sosyal alanda kendilerini geliştiriyor, diğer yandan bunu meslek gücüne çeviriyor. Yaz boyunca devam edecek olan eğitimlere Başakşehirli Mobil Uygulama üzerinden kolaylıkla başvuru yapılıyor.