Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi bir başarıya daha imza attı. Yeni nesil elektrikli araçlara şarj hizmeti sağlayan Toger firması, dünyada bir ilki hayata geçirdi. Toger Cüzdan sayesinde kullanıcılar yüklediği para miktarını anlık olarak elektrik enerjisine dönüştürecek. Bu sayede enerji piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyecek.

Başakşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyon alanında girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Başakşehir Belediyesi’nin sermaye ortağı olduğu yeni nesil elektrikli araçlara şarj hizmeti sağlayan Toger firması, dünyada bir ilki hayata geçirdi. 20 farklı lokasyonda 60 şarj istasyonu bulunan Toger, büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Toger Cüzdan sayesinde yatırılan para miktarı anlık olarak enerjiye dönüşüyor.

Yatırılan para, sistem tarafından enerjiye dönüştürülüyor

Uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcılar, Cep telefon numarası üzerinden Toger uygulamasına üye girişi yaparak ve kredi kartı bilgilerini ekleyerek kullanmaya başlıyor. Toger Cüzdan’a yatırılan para miktarı, anlık olarak sistem tarafından enerjiye dönüştürülüyor. Toger Cüzdan sayesinde kullanıcılar enerji piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarından da etkilenmeyecek.

Hedef 5 yılda 765 milyon bürüt kar

Firma hedef kitlesini çok daha büyütmek adına fon bulucu platform ile birlikte paya dayalı kitlesel fonlama kampanyasını da hayata geçirdi. Ön talep başvuru süreci tamamlandı. Hedeflenen rakamın yüzde 50’si ön talepte karşılandı. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarda Toger markasına yatırım yapabilecek. Şirket 5 yıl içerisinde 765 milyon bürüt kar elde etmeyi hedefliyor.