Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş, M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde başladı. Öğrenciler, ellerinde Filistin bayrakları, "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" ve "Zulme Sessiz Kalma" yazılı dövizlerle Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kadar yürüdü. Katılımcılar, yürüyüş boyunca Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla ezgiler söyledi, "Filistin’e özgürlük" sloganları attı.

Etkinlikte öğrenciler ayrıca boykot edilmesi çağrısı yapılan ürünlerin yer aldığı afişleri taşıdı, Mavi Marmara ve Suhud filosunu temsilen hazırlanan maketlerle sembolik mesajlar verdi.

Programda konuşan Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, "Firavun’a, Nemrut’a bile rahmet okutacak bir soykırım sahneleniyor. Camiler, hastaneler, okullar bombalanıyor. Bu yürüyüş yalnızca bir yürüyüş değil; özgürlük uğruna bedel ödeyen Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykıran bir duruştur." Şeklinde konuştu.

"Bugün bir farkındalık örneği sergileniyor"

Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, "Gazze ve Filistin meselesi tüm insanlık için bir vicdan sınavıdır. Bugün de toplumun tüm kesimlerinden insani bir duruş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise "Öğrencilerimiz bugün bir farkındalık örneği sergiliyor. Gazze’de mücadele eden tüm kahramanlara minnettarız" dedi.

Yürüyüşe, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, ilçe milli eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yürüyüşe katılan öğrencilerden Ayşe Yağmur Kara, "Gazze’de bizim yaşlarımızdaki çocuklar hayallerine ulaşamıyor. Onları korumak için buradayız" diyerek duygularını paylaştı.