Yangın, saat 06.00 civarında Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'ta yer alan 3 katlı bir binanın çatı katında başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sırasında evdeki 6 kişiden 5'i dışarı çıkmayı başardı. 12 yaşında olan Nazlıcan Pehlivan isimli çocuk ise alevlere teslim olan evden çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Ekipler, evin içerisinde mahsur kalan Nazlıcan Pehlivan’ın cansız bedenine ulaştı. Çocuğun cansız bedeni morga kaldırılırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: iha