Arnavutköy'de resmi törenlerle başlayan kutlamalar, spor, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ederken, akşam saatlerinde düzenlenen Zafer Yürüyüşü ve konserle coşku zirveye ulaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Hadımköy Stadı'nda 30 Ağustos Zafer Kupası düzenlendi. 12 takımın mücadele ettiği organizasyona Türk futbolunun tanınan isimlerinden Fırat Aydınus, Ahmet Dursun, Hasan Kabze ve Ceyhun Eriş de katılarak Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Heyecanlı karşılaşmalara sahne olan turnuvada genç sporcular kıyasıya mücadele ederken, tribünlerden de büyük destek geldi. 30 Ağustos'un anlamını bir araya getiren organizasyonda renkli görüntüler yaşandı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Çocukların böylesine anlamlı bir günde spor aracılığıyla bir araya gelmesinin ayrı bir değer taşıdığını ifade eden Başkan Candaroğlu, 'Bugün sahada çocuklarımız kardeşliği, centilmenliği, takım ruhunu ve birlikte mücadele etmenin değerini en güzel şekilde ortaya koydu. Bugün bu sahada mücadele eden her çocuğumuzun yarın başarılı bir sporcu ve ülkemizin gurur kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Bizlere düşen, onların hayallerine destek olmak ve yeteneklerini geliştirebilecekleri imkanları sağlamak. Sporun birleştirici gücüne inanarak ilçemizde sporu ve sporcuyu destekleyen her projenin en büyük hamisi ve takipçisi olacağız' dedi.

Akşam saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, Ayasofya Caddesi'nden Hadımköy Şehitliği'ne uzanan güzergahta gerçekleştirilen fener alayı ve Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.

Marşlar ve Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Hadımköy Şehitliği'nde dua programı düzenlendi. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler dualarla anıldı.

Arnavutköy'ün hikayesi bin 727 fotoğrafla kadraja yansıdı

30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Arnavutköy Şehir Parkı'nda 'Kültürü, Doğası ve Tarihiyle Arnavutköy' Fotoğraf Yarışması'nın sergi ve ödül töreni gerçekleştirildi. 268 katılımcının toplam bin 727 fotoğrafla yer aldığı yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri takdim edilirken, yarışmaya katılan eserlerden oluşan sergi de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Fotoğraf yarışmasında bir konuşma gerçekleştiren Candaroğlu, yarışmanın Arnavutköy'ün hafızasına kalıcı bir iz bırakmasını amaçladığını belirterek, 'Karadeniz'in kıyısından yemyeşil ormanlarına, göllerinden tarihi yapılarına, mahalle yaşantısından samimi insan ilişkilerine kadar Arnavutköy'ün her köşesinde ayrı bir hikâye yer alıyor. Bizler de bu eşsiz değerleri farklı gözlerden, farklı kadrajlardan görmek istedik. 268 katılımcımız, 1.727 fotoğrafla Arnavutköy'ü kendi pencerelerinden, kendi bakış açılarıyla bizlerle buluşturdu. Her bir kare ayrı bir emek, ayrı bir yetenek, ayrı bir sabır ve farklı bir bakış açısı taşıyor' ifadelerini kullandı.

Arnavutköy'ün kültürel, doğal ve tarihi zenginliklerini farklı bakış açılarıyla yansıtan eserlerin yer aldığı fotoğraf sergisi, 6 Eylül'e kadar Arnavutköy Şehir Parkı'nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının finali Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı konserde sahne alan Oğuzhan Koç, sevilen şarkılarını Arnavutköylüler için seslendirdi. Alanı dolduran binlerce vatandaş şarkılara hep birlikte eşlik ederken, Türk bayraklarıyla renklenen gecede Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü coşkusu zirveye ulaştı.