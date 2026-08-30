Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada savunmada Opoku'nun hatasında araya giren Kerem Demirbay'ın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

65. dakikada Ali Yavuz Kol'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kurtardı.

69. dakikada Opoku'nun ara pasında topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol'un yerden ceza yayına çevirdiği topu Winck, kafayla savunmanın arkasına sarkan Benedyczak'a bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası solundan yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada Operi'nin sol taraftan yaptığı ortada penaltı noktası gerisinden Shomurodov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

81. dakikada Rafferty'nin ara pasında ceza sahası içi sol tarafından Benedyczak'ın yerden içeri çevirdiği top kaleci Muhammed Şengezer'i de geçti ve kale önünde Diabate meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Gökmen Baltacı, Ali Alp

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Jerome Opoku, Christopher Operi, Olivier Kemen (Onur Ergün dk. 64), Umut Güneş, Andreas Skov Olsen (Hamza Güreler dk. 73), Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev (Yusuf Sarı dk. 46), Umut Bozok (Davie Selke dk. 73)

Yedekler: Deniz Dilmen, Jakub Kaluzinski, Berkay Özcan, Michael Karbownik, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Ayberk Karapo (Emirhan Boz dk. 87), Adem Arous, Ahmet Taha Dağbaşı (Fousseni Diabate dk. 46), Matei Ilie, Elson Mendes (Marcus Rafferty dk. 71), Andri Baldursson, Kerem Demirbay, Güven Yalçın (Ali Yavuz Kol dk. 46), Anrian Benedyczak

Yedekler: Ali Yanar, Atakan Müjde, Kevin Mouanga, Sinan Alkaş, Ahmet Salih Arıcı, Muhammed Emin Bektaş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Eldor Shomurodov (dk. 18) (Başakşehir), Fousseni Diabate (dk. 81) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Jerome Opoku, Olivier Kemen, Hamza Güreler (Başakşehir), Claudio Winck (Kasımpaşa)