Başakşehir Belediyesi geleneksel hale getirdiği Yaz Etkinlikleri’ne doludizgin devam ediyor. Açık havada düzenlenen konser, sinema, tiyatro ve çocuk etkinlikleri ile Başakşehirliler keyifli bir yaz geçiriyor. Hafta sonu sevilen sanatçılar Bilal Sonses ve Resul Dindar, Başakşehirlilere müzik ziyafeti sundu ardından tasavvuf müziğinin güçlü isimleri Grup Dergah ve Agah ile şiirleriyle İbrahim Sadri de gönüllere dokundu.

Başakşehir Belediyesi, birbirinden keyifli etkinliklerde binlerce ilçe sakinini bir araya getiriyor. Başakşehir Millet Bahçesi, Sular Vadisi ve Bahçeşehir Gölet’te düzenlenen etkinliklerde Başakşehirliler gönüllerince eğleniyor, yazın keyfini doyasıya çıkarıyor. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar, etkinlikler kapsamında Başakşehir Millet Bahçesi’nde konser verdi. Konsere yoğun ilgi gösteren Başakşehirliler, Dindar’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Başakşehirliler, hareketli türkülerde ise horon vurmayı da ihmal etmedi.

Başakşehir’de müzik ziyafeti

Pop müziğin sevilen isimlerinden Bilal Sonses de Bahçeşehir Gölet’te Başakşehirlilerle buluştu. Sonses, katılımın yoğun olduğu konserde, son zamanlara damgasını vuran şarkılarını Başakşehirliler için söyledi. Konsere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ile birlikte katıldı. Türk Hak Müziği Grubu, Grup Berceste 90’lar Pop Rock, Mustafa Yücel, Atakan Akdaş, Memleket Akşamları ve Aşıklar Gecesi konserleri kulakların pasını sildi.

Başakşehir’de huzur gecesi

Sözleri, ilahileri ve ezgileriyle gönüllere dokunan Agah, Başakşehir Sular Vadisi’ne Başakşehirlilerle bir araya geldi. Başakşehir Millet Bahçesi’nde Grup Dergah ve Murat Belet ile Başakşehirliler, huzur dolu manevi bir akşam geçirdi. Sular Vadisi’nde ise şiir dinletisiyle İbrahim Sadri gönüllere dokundu.

Açık havada sinema ve tiyatro

Başakşehir’de geleneksel hale gelen yıldızlar altındaki açık hava sineması ile açık hava tiyatrosuna binlerce Başakşehirli katıldı. Dev ekranda “Kayıp Pengu ve Mandalina”, “Tosun Paşa”, “Kayıp Balık Nemo” ve “Köstebekgiller” adlı filmleri izleyen ilçe sakinleri, “Kraliçe Maya” oyunu ve “Hacivat ile Karagöz” gösterisini kahkahalar eşliğinde izledi.