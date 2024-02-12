Başakşehir’de bulunan Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde plastik enjeksiyon üretilen işyerinin içerisindeki kazan patladı. Patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.38’de Başakşehir’deki Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren ve plastik enjeksiyon üretimi yapılan bir işletmede meydana geldi. İşyerinde bulunan ısıtma kazanı çalışma esnasında bilinmeyen bir nedenle patladı. Bu sırada içeride bulunan işçiler hızla dışarı çıkarken, art arda patlamaların yaşandığı işyerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu söndürülürken, ölen ya da yaralanın olmadığı işyerinde büyük çapta hasar oluştu.

Patlama anı kamerada

Patlama anı ve işçilerin dışarıya kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olayı anlatan Volkan Açıl, “Vallahi ben tam kapının önündeydim. Dükkanımız burası zaten. Üç sefer patlama oldu. İlki hafif bir patlamaydı. Çalışan arkadaşlar kaçışmaya başladı sonra ikinci üçüncü patlama oldu. Dışarıya alevler geldi. Hatta arabaların üstlerine falan geldi. Sonra itfaiyeye haber verdik. İçeride ocak var döküm işi yapıyorlar. O ocak patladı diyorlar ama tam olarak ne bilmiyorum" ifadelerini kullandı.