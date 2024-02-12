Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde bir kişinin öldüğü otobüs kazasının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı 04.00 sıralarında Antalya -Tekirdağ seferini yapmakta olan özel firmaya ait 41 AOS 888 plakalı otobüs İzmir - Çanakkale Karayolu Balıkesir ili Edremit Zeytinli Sanayi kavşağında devrildi. Ardından ise aynı istikamette seyir halinde olan 17 AAD 344 plakalı otomobil de otobüse arkadan çarptı. Kazaya, polis, jandarma, Balıkesir Büyük şehir İtfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda otobüste 3 personel, 31 yolcu olmak üzere toplam 34 kişiden F. D isimli kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüsteki 1’i ağır 33 yaralı ve otomobildeki 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazanın oluş anı bu sefer farklı bir kameradan an ve an kayıt edildi. Görüntülerde arka tarafı kayan otobüs, savrularak döner kavşak adasına çarparak devrildiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.