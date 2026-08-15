İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki otomobilin yolcu bölümünden dışarı sarkan kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerden sürücü ve yolcunun kimliklerini tespit eden ekipler, iki kişiye toplam 3 bin 500 lira trafik idari para cezası uyguladı.

Olay, Başakşehir Başak Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. E. A. yönetimindeki 34 AYK 119 plakalı otomobil seyir halindeyken yolcu konumunda bulunan B. T. araçtan dışarı sarktı. Tehlikeli yolculuğun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinde gerçekleştirilen trafik ihlali incelemeleri kapsamında görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şahıslar görüntülerden tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından sürücü M. E. A.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 73/A maddesi kapsamında kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmaktan 1.000 lira, yolcu B. T.'e ise emniyet kemeri kullanmamaktan 2 bin 500 lira olmak üzere toplam 3 bin 500 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Yolcunun seyir halindeki otomobilden dışarı sarktığı tehlikeli anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.