Burhaniye ilçesinde, Hacı Enver Gencer Camiinde 6 Temmuzda başlayan Yaz Kur'an Kursu tamamlanırken, düzenlenen hatim töreninde de coşku yaşandı. Kursu bitiren öğrenciler, eğitmenleri ve velilerinin önünde kursta öğrendiklerini tekrarlarken, takdir topladı.

Bahçelievler Hacı Enver Gencer Camiinde Yaz Kur'an Kursunu bitiren öğrenciler için hatim töreni düzenlendi. Berke Melih Aydoğan, Ayşe Özkan ve Emine Akgün'ün eğitmenliğini yaptığı kursu bitiren 80 öğrenci büyük mutluluk yaşandı. Hatim törenine uzman vaiz Nursin Demir ile Bahçelievler Mahallesi muhtarı Yasemin Kozan veliler ile öğrenciler katıldı. Burhaniye Müftülüğü ile Bahçelievler Mahallesi muhtarı Yasemin Kozan öğrencilere hediyeler verdi. Burhaniye Müftülüğünden yapılan açıklamada, 'Camiimizde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu, bu yıl da büyük bir katılımla tamamlandı. Eğitimlerini başarıyla bitiren ve Kur'an-ı Kerim'i hatmeden öğrencilerimiz için Hatim Cemiyeti' gerçekleştirildi. Programda öğrencilerimize çeşitli hediyeler takdim edilerek başarıları kutlandı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu manevi başarısında emeği geçen hocalarımıza ve desteklerini esirgemeyen tüm velilerimize şükranlarımızı sunarız' sözlerine yer verildi.