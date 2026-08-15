Edinilen bilgilere göre, Lice-Kulp kara yolu Karahasan Mahallesi mevkisinde 41 AFM 446 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Tedavisi devam eden 11 yaralıdan 3’ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Minibüstekilerin çeyiz taşıdığı, düğün hazırlığında olan aile olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Valilik açıklama yaptı

Valilik açıklamasında, "Meydana gelen trafik kazasında; 2 vatandaşımız olay yerinde, 3 vatandaşımız ise kaldırıldıkları hastanelerde olmak üzere toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 3'ü ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşımızın tedavileri, ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmektedir. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.