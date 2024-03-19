Başakşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan modern kapalı pazarlarına bir yenisini daha ekledi. Başakpazar, Pazartürk ve Kayaşehir’in ardından ilçenin dördüncü kapalı pazarı Fenertepe Sergi ve Fuar Alanı’nın açılışı törenle yapıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı’nın ticaretin yeni merkezi olacağını söyledi.

Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir’de, Türkiye’ye örnek olan kapalı pazarlara bir yenisi daha eklendi. Mevsimsel hava şartlarından etkilenmeyen, modern mimarileri ve ticaret alanlarıyla göz dolduran Başakpazar, Pazartürk ve Kayaşehir’in ardından ilçenin dördüncü kapalı pazarı Fenertepe Sergi ve Fuar Alanı’nın açılışı yapıldı.

14 ayda tamamlandı

Fenertepe Sergi ve Fuar Alanı’nın açılış töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir’imizde, komşularımızın hayatına değer katan yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Modern mimarileri ve sahip oldukları alışveriş merkezi konforuyla alanında lider konumda bulunan, Türkiye’ye örnek ve öncü olan kapalı pazarlarımıza bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Bugüne kadar sizlere ne söz verdiysek hepsini yaptık, sözümüzü tuttuk. 14 ay önce temelini attığımız kapalı pazarımızın açılışını hamdolsun yaptık. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da verdiğimiz sözlerin hepsini bir bir yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

Ticaretin yeni merkezi olacak

Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı’nı 20 bin metrekare alan üzerine inşa ettiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Kapalı pazarımız, bölgede konforlu alışverişin ve ticaretin yeni merkezi olacak. Bölgenin ticaretine olduğu kadar, şehrimizin ticaretine de önemli katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” dedi.

“Başakşehirlilerin hayatına değer katmaya devam edeceğiz”

Türkiye Yüzyılı’nın Başakşehir’i için çalışmaya, eser üretmeye ve Başakşehirlilerin hayatına değer katmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “Bu harika eserin her bir metrekaresini kıymetli komşularımın hayatını daha kolay hale getirmek için tasarladık. Tekstil, gıda ile sebze ve meyve bölümlerinin yanı sıra otoparkımız da bulunuyor. 232 araç kapasiteli otopark sayesinde komşularımız, burada park sorunu yaşamayacak. Alışverişlerini keyifle yaptıktan sonra araçlarına da kolaylıkla ulaşabilecekler” ifadelerini kullandı.