İlgi gören projeye toplam 150 bin kişi başvuruda bulunurken, yapılan değerlendirmeler sonucunda 117 bin başvurunun gerekli şartları taşıdığı ve kabul edildiği bildirildi.

Başvurusu onaylanan 117 bin aday, 17 bin 225 konut için düzenlenecek kura çekimine katılma hakkı elde etti. Kura, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde noter gözetiminde gerçekleştirilecek.

Şeffaflık ilkesi çerçevesinde yapılacak çekiliş, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Kura sonucunda 17 bini aşkın aile, ev sahibi olma hakkı kazanacak.



Toplam başvuru 150 bini aştı

Yetkililer, Bursa'da sosyal konutlara gösterilen yoğun ilginin barınma ihtiyacının boyutunu açıkça ortaya koyduğunu belirtirken, 150 bin başvurudan yalnızca 117 bininin başvuru şartlarını sağladığını vurguladı.

Proje kapsamında konutların, Bursa'nın merkez ve kırsal ilçelerine dengeli biçimde dağıtılacağı ve kura sonuçlarının aynı gün resmi kanallar üzerinden ilan edileceği bildirildi.