Beylikdüzü ilçesinde yüzlerce kişi, hicri 1447 senesinin Ramazan ayının gelişini, kalabalık bir fener alayı ile kutladı. Mehter Takımının marşları ve Tala'al Bedrü kasidesi eşliğinde yürüyen gençler ve yetişkinlere, etraftaki sitelerden sevgi gösterileri de yapıldı. Yüzlerce kişi ilk defa, teravih namazı sonrasında Yaşar Cimili camii önünden başlayarak Marmara 2 sitesinin içerisine kadar 2 kilometrelik bir güzergahta kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ellerinde 'Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan' ve kardeşlik mesajları gösteren pankartlarla yürüyen yüzlerce kişinin, özel tasarlanmış fenerler ile sokakları aydınlatması da, ilginç görüntüler oluşturdu. Teravih namazı sonrası yapılan yürüyüşte duygularını paylaşan vatandaş, 'Beylikdüzü'nde ilk defa böyle bir fener alayı düzenlendi. Organizasyonu yapan AYED'e teşekkür ediyoruz. Organizasyona gençlerden, her kesimden katılım olması bizi birbirimize daha fazla kenetliyor. Bütün islam aleminin Ramazan'ı Şerifini kutluyorum' dedi.