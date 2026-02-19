Tekirdağ'da 104 saatlik Sürü Yönetimi Elemanı Kursu'nu tamamlayan 62 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde düzenlenen Sürü Yönetimi Elemanı Kursu başarıyla tamamlandı. Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve sahada bilinçli üretimin artırılması amacıyla açılan kurs, üreticilerden yoğun ilgi gördü.

Toplam 104 saat süren eğitim programında kursiyerlere sürü yönetimi planlaması, hayvan sağlığı ve hastalıklarla mücadele, doğru besleme teknikleri, mera kullanımı, barınak şartları, kayıt tutma ve temel işletmecilik konularında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Eğitim sürecinde küçükbaş hayvancılıkta verimliliğin artırılması, hayvan refahının korunması ve sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Programı başarıyla tamamlayan 62 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi. Törene Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy katıldı. Protokol üyeleri kursiyerlere sertifikalarını takdim ederek hayvancılık sektörüne nitelikli iş gücü kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Yetkililer, bu tür eğitim programlarının kırsal kalkınmaya katkı sunduğunu, küçükbaş hayvancılığın bölge ekonomisindeki payını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.