UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda RAMS Başakşehir’in rakibi, Isloch Minsk (Belarus)-La Fiorita (San Marino) eşleşmesinin galibi olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi’nde 2. Eleme Turu kura çekimi yapıldı. İsviçre’nin Nyon şehrinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda Başakşehir’in de rakibi belli oldu. Buna göre turuncu-lacivertliler 2. Eleme Turu’nda Belarus takımı Isloch Minsk ile San Marino ekibi La Fiorita eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nun ilk maçları 25 Temmuz’da, ikinci maçları ise 1 Ağustos’ta oynanacak. İlk mücadelesini evinde yapacak olan Başakşehir, rövanşta ise deplasmanda oynayacak.