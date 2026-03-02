Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, A Milli Futbol Takımı'nın eleme maçlarını geçerek Dünya Kupası'na katılacağından emin olduğunu söyledi. Cenk, Dünya Kupası kadrosunda olmak istediğini ve bunun için çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtti.

İspanya LaLiga takımı Valencia'dan kiralık olarak Bundesliga ekibi Köln'de forma giyen Cenk Özkacar, Alman takımındaki performansından kariyer hedeflerine, A Milli Futbol Takımı'ndaki aile ortamından Dünya Kupası şansına kadar birçok konuda İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

'Süre aldıkça sahadaki performansımın daha iyi olacağını düşünüyorum'

Yeni bir ülke ve yeni bir sistemin içerisinde olmanın ilk süreçte kendisini zorladığından bahseden Özkacar, 'Ama en iyi şekilde adapte olduğumu düşünüyorum. Sezonun ilk kısmı kolay değildi çünkü farklı bir futbol oynanıyor. Şu an da daha fazla süre almaya başladığım için mutluyum. Üstüne koyarak daha da iyi olacağım. Bizim performansımız dakikaları artırmakla da eşdeğer oluyor. Süre aldıkça, hocamız şans verdikçe sahadaki performansımın daha iyi olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'Umarım Köln'de uzun yıllar kalabilirim'

25 yaşındaki futbolcu, kariyerine ilişkin hedeflerinin sorulması üzerine de şunları dile getirdi:

'Köln'ün benim için bir satın alma opsiyonu var. Burada çok mutluyum ve kendimi evde gibi hissediyorum. Umarım bu kiralık dönemin ardından daha uzun yıllar kalabilirim. Bundesliga futboluna ayak uydurduğumu ve burada gelişimimi daha iyi sürdüreceğime inanıyorum.'

'Avrupa'daki ilk günümden beri kendimi geliştirmek için dikkatli şekilde yaşam sürdürdüm'

Genç yaşta Avrupa'da futbol oynamaya başlamanın kendisine neler kattığıyla alakalı Cenk, 'Farklı ülkelerin hem futbol kültürünü hem de yaşam kültürünü yaşamak ister istemez daha olgun bir insan yapıyor. Saha içi ve dışında liderlik özelliğini yaşıt olduğum bireylere göre daha fazla geliştiriyor. Avrupa'daki ilk günümden beri kendimi geliştirmek için dikkatli şekilde yaşam sürdürdüm. İyi seviyede İngilizce ve İspanyolca, yavaş yavaş geliştirdiğim Almanca olmak üzere yeni şeyler öğreniyorum. Bu sadece futbol kariyeri için değil, burada öğreneceğim dil ve kültür futbol kariyerinde sonraki planlamalar için de kişiyi geliştirecek şeyler' şeklinde konuştu.

'Bundesliga, fiziksel anlamda limitlerimin üzerine çıkabileceğimi bana gösterdi'

Milli futbolcu, bir savunma oyuncusu olarak Bundesliga'da kendi limitlerini zorlamayı öğrendiğini aktardı. Cenk Özkacar, 'Günümüz futbolunda öne çıkan ön alan baskısının burada daha da artığı hatta bunun birebir adam eşleşme evresine geldiği bir lig Bundesliga. Buradaki çoğu takım savunma kısmını birebir eşleşme üzerinden yapmayı tercih ediyor. O yüzden oyunun toplu ve topsuz kısımlarında farklı isteklerde bulunuluyor. Top rakipteyken benim için savunma kısmında diğer liglere göre ikili mücadelenin ve ikinci topların daha fazla önem kazandığı plan içerisinde oluyorum. Top bendeyken de düşünme süresinin diğer liglere göre çok kısa. Bu da farklı bir tecrübe. Farklı liglerde gördüklerimi Bundesliga'da harmanlayarak performansı artırma odaklıyım. Buradaki futbola cevap verebildiğimi düşünüyorum. Bundesliga, fiziksel anlamda limitlerimin üzerine çıkabileceğimi bana gösterdi. Bazen bir stoperin 11, 11.5 km koştuğu maçlar oluyor. Bunlar da benim kariyerimde ilk rakamlar belki de. Ama burada mutluyum' diye konuştu.

'Süper Lig'de oynama hayalim var'

Başarılı futbolcu, Süper Lig'de oynama hayaline de değindi. Cenk, 'Kısa vadedeki hedefim Köln'de kalmak. Ama hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Daha önce tecrübe etmediğim bir lig; Süper Lig. Şu anda bütün oyuncular tarafından da talep edilen bir lig haline geldi. Tabii ki benim de Süper Lig'de oynama hayalim var. Bunu zamanlaması nasıl olur hayat gösterecektir' dedi.

'Milli formayı giymek hayattaki hiçbir şeyle paha biçilemez bir durum'

Cenk Özkacar, İHA muhabirinin A Milli Takım ile ilgili sorularını da cevapladı. Öncelikle milli formayı giymenin kendisi için öneminden söz eden ay-yıldızlı futbolcu, 'Hayattaki hiçbir şeyle paha biçilemez bir durum. Profesyonel futbolcu olan her Türk gencinin en maksimum onur ve gurur duyma aşamasına ulaştığı evredir. Hiçbir transfer milli takımdaki forma giymenin yerini doldurmayacaktır. İnanılmaz bir gurur, mutluluk ve sorumluluk oluyor' cümlelerine yer verdi.

'Dünya Kupası'na katılacağımızdan eminim'

EURO 2024'ün final kadrosunda olmamanın kendisini daha çok motive ettiğini dile getiren Cenk Özkacar, hedefinin ise Dünya Kupası kadrosunda bulunmak olduğunu söyledi. EURO 2024'te elde edilen başarının sinyallerini takım olarak hazırlık sürecinde hissettiklerini de sözlerine ekleyen 25 yaşındaki futbolcu, 'Gönül isterdi ki EURO 2024'ün final kadrosunda da olabilmek. Ama dünyanın sonu değil, önümüzde uzun bir süreç devam ediyor. Yaklaşan bir Dünya Kupası var. Belki benim 2 ya da 3 defa daha yaşayabileceğim Avrupa şampiyonası mevcut. Kadroda yer almamak ekstra motivasyon kaynağı da oldu. Çünkü birinci aşamada olmak tatmin ediyor ama hep bir ilerisine gitme hayaline sahip olduğumuz için o final kadrosunda olmamak, bir sonraki milli takım havuzunda bulunmak için ekstra motive ediyor. Hoca ile de güzel bir ilişkimiz var. O süreçte de gereken şeyleri söylemişti. Ben de profesyonellikle karşılamıştım. Buradaki performansımın artıp bir çizgiye oturmasından sonra ben yeniden milli takım havuzunun içinde olacağıma inanıyorum. Umarım mart kadrosunda olurum. Akabinde de hedefim; kalacağımızdan eminim, Dünya Kupası kadrosunda olmak' değerlendirmesinde bulundu.

'Kritik maçları geçmiş yıllara göre daha iyi oynayan bir milli takıma sahibiz'

Cenk Özkacar, A Milli Takım'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile ardından da finali kalınması halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle oynayacağı mücadeleler hakkında, 'Şansımızı yüksek görüyorum. Takımın daha önce başardığı, galibiyet aldığı ülkeler, kritik maçlardaki performansı ortada. Önce Romanya, ardından eşleşmeden gelece takımı galibiyetle geçerek milli takımın Dünya Kupası kapısını aralayacağını düşünüyorum. Böyle kritik maçları son dönemlerde, geçmiş yıllara göre daha iyi oynayan bir milli takıma sahibiz. Güzel bir aile ortamı ve birliktelik de var. Bunun doğrultusunda sahada başarının geleceğine çok inanıyorum' açıklamasını yaptı.

'Montella ile iletişim halindeyiz'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile iletişim halinde olduğunu belirten Cenk, 'EURO 2024 kamp sürecinden şu zamana kadar hoca ile 3, 4 defa konuştuk. Yeni yıla girdikten sonra da beni takip ettiğini ve çalışmayı bırakmamam gerektiğini söyledi. Aslında hocanın demesine de ihtiyaç olmayan bir şey. Sonuçta bizim takımdaki performansımız hocanın karar aşamasında belirleyici olacaktır' şeklinde konuştu.

'Takım içerisindeki birliktelik pekişip aile ortamına ulaştı'

Milli takıma ilk kez Stefan Kuntz döneminde çağrıldığını hatırlatan Cenk Özkacar, o günden bugüne takım içerisindeki ortamın değişimini anlattı. Kırmızı-beyazlı oyuncu, 'İlk çağrıldığım günden, son EURO 2024 hazırlık kampına kadar olan süreçte jenerasyon değişimi ve içerideki atmosferin, birlikteliğin daha da pekişip tamamen aile ortamına ulaştığı bir atmosfer oluştu. Geçmiş yıllara göre saha içinde ve dışında milli takımda bulunmanın önemini yansıtan bir jenerasyona sahibiz. Bununla birlikte daha iyi sonuçların geleceğine inanıyorum' dedi.