FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger'in yıllardır savunduğu ve futbol kamuoyunu ikiye bölen radikal ofsayt düzenlemesi sonunda onaydan geçti.

İngiliz basınından The Times'ın duyurduğu habere göre; yeni kural, hücum oyuncularına devasa bir avantaj sağlayacak. Mevcut sistemde hücum oyuncusunun burnu, omzu veya kramponunun ucu dahi son savunmacının ilerisinde olsa ofsayt bayrağı kalkıyordu.

Ancak Wenger'in devrim niteliğindeki yeni kuralına göre; bir futbolcunun ofsayt sayılabilmesi için vücudunun tamamının (yüzde 100'ünün) son savunma oyuncusunun önünde, yani rakip kaleye daha yakın olması gerekecek. Vücudun herhangi bir uzvu (ayak, bacak, gövde) savunmacıyla aynı hizada kalırsa, pozisyon "oyuna devam" olarak değerlendirilecek ve atılan goller geçerli sayılacak.

İLK TEST KANADA'DA YAPILACAK

Oyunun dengesine etkisini sahada gözlemlemek isteyen FIFA, söz konusu değişikliği önce pilot bir ligde uygulamaya koyacak. Yeni ofsayt kuralının ilk resmi test adresi Canadian Premier League olacak. Deneme sürecinde takımların taktik anlayışındaki değişimler, gol sayılarındaki olası artış ve VAR sisteminin yeni kurala uyumu detaylı şekilde analiz edilecek.

TÜM DÜNYADA NE ZAMAN UYGULANACAK?

Futbol kamuoyunun heyecanla takip ettiği düzenleme, deneme sürecinden olumlu sonuç alınması halinde aşamalı biçimde dünya genelinde hayata geçirilecek. Gol sayılarında ciddi artışa yol açabileceği değerlendirilen yeni ofsayt kuralının, planlamaya göre 2027/28 sezonundan itibaren küresel ölçekte kademeli olarak uygulanması hedefleniyor.