Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında Galatasaray yarın saat 20.30'da Alanya Oba Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, grupta 3'te 3 yaptı ve 9 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 2 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda topladığı 7 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray, kupada bu sezon RAMS Başakşehir'i 1-0, Fethiyespor'u 2-1 ve İstanbulspor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti. Alanyaspor ise Trabzonspor'u 1-0, Boluspor'u 4-0 yenerken, Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Kupada 5. maç

Alanyaspor ile Galatasaray bu zamana kadar Türkiye Kupası'nda 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-yeşilliler de 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Aslan'ın 7 golüne, Akdeniz ekibi de 7 golle karşılık verdi.

İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan maçları Galatasaray, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.