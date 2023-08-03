Togg mağazasında, araç teslimatları ve test sürüşleri hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, toplamda 627 adet Togg teslim edilerek, yerli otomobilin toplam teslimat sayısı 1435'e ulaştı. Bu başarı sayesinde, Togg Elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunu koruyor.

Deneyim merkezine gelen kullanıcılar, yerli otomobile temas ederek ve test sürüşleriyle sürüş tecrübesine ulaşıyorlar.

Togg'un Zeytinburnu'ndaki araç test sürüşü ve teslimat mağazasında, teslimatlar kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Bir vatandaş, Togg çekilişine katıldığını ve yerli ve elektrikli olduğu için tercih ettiğini söyledi. Arkadaşlarının Togg'a sahip olduklarını ve memnun olduklarını belirterek, kendi aracı olmasına rağmen Tesla'yı tercih etmeyeceğini ifade etti. Araç fiyatının gayet normal olduğunu ve elektrikli araç tercihindeki sebebin yakıt fiyatları olduğunu dile getirdi.

Diğer vatandaşlar ise test sürüşüne geldikleri günü sabırsızlıkla bekliyorlar. Yerli ve elektrikli otomobilin artan talebi, Togg'un başarılı bir pazar lideri olmasına katkı sağlıyor.