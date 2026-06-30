Türkiye’nin köklü içecek markalarından Uludağ İçecek Türk A.Ş., Bursa’nın İnegöl ilçesinde büyük bir yatırım için harekete geçti. Fevziye ve Elmaçayır mahalleleri sınırlarında hayata geçirilmesi planlanan “Doğal Mineralli Su ve Doğal Kaynak Suyu Arama, Çıkarma ve Paketleme” projesi için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası incelendi ve ÇED süreci tamamlandı. Projeye Bursa Valiliği tarafından onay verildi.

60 milyon TL bütçeyle hayata geçirilmesi planlanan yatırım, 4 bin 920 hektarlık geniş bir alanda gerçekleştirilecek. Mevcut kaynakların yanı sıra bölgede yapılacak yeni arama ve çıkarma çalışmalarıyla Uludağ İçecek’in üretim kapasitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

İlk etapta sahada yapılan fizibilite çalışmaları doğrultusunda 30 farklı sondaj noktası belirlenmişti. Ancak BUSKİ'nin görüşü ve yönlendirmeleri doğrultusunda proje havza güvenliği gerekçesiyle revizasyona gitti. Yapılan revize plana göre, sondaj çalışmaları Tuzla ve Paşaçayırı bölgelerindeki toplam 7 nokta ile sınırlandırıldı.

Toplamda 2 yıl sürmesi planlanan sondaj çalışmaları kapsamında yer altına doğru 200 metrelik kuyular açılacak. Bu 7 noktadan saniyede 20 litre doğal kaynak suyu ve saniyede 30 litre doğal mineralli su çıkarılarak ekonomiye kazandırılacak. Proje kapsamında kuyu açma çalışmalarında günde 8 saat 10 personelle mesai harcanacak.

Çıkarılması planlanan sular, Uludağ İçecek’in Yeniceköy Mahallesi Ova Caddesi’nde yer alan mevcut tesisine ulaştırılacak. Meşrubat, meyve suyu ve aromalı mineralli içecek üretiminin yapıldığı tesiste işlenecek sular, el değmeden paketlenerek Türkiye ve dünya pazarına sunulacak. ÇED sürecinin olumlu tamamlanmasının ardından şirketin bölgede kurulum, arama ve çıkarma çalışmalarına kısa sürede başlaması bekleniyor.