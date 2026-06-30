Edinilen bilgiye göre, Halkevi Köprüsü üzerinde karşılaşan iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüşen olayda kadınlardan biri, diğerinin saçından tuttu. Neye uğradığını şaşıran yere doğru eğilirken, çevredeki vatandaşlar hızla olaya müdahale etti. Bir süre daha saldırısına devam eden kadın, güçlükle sakinleştirildi.

Sokak ortasında yaşanan şiddet anları ise olaya şahit olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA