Olay, saat 14.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Merkez Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 52 yaşındaki Feriha K., mutfakta fritöze yemek koyarak pişirmeye başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle fritöz büyük bir gürültüyle patladı.

Patlamanın etkisiyle kadının yüzü ile her iki kolunda ikinci derece yanıklar oluştu. Acılar içinde kalan kadın, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra yanık ünitesine alınarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ