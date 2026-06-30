Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl ilk olarak “Lezzet Noktası” uygulaması da başlatıldı. Festival şehirlerinin gastronomisini ve bu gastronomiyi temsil eden mekanları belirleyen uygulama kapsamında Bursa’da da 50 Lezzet Noktası belirlendi. Bu Lezzet Noktaları arasında İnegöl Belediyesinin gastronomi markası Gastro İnegöl’de yerini aldı.

İNEGÖL'ÜN ZENGİN MUTFAK MİRASINI FESTİVAL ZİYARETÇİLERİYLE BULUŞUYOR

Bursa'nın köklü mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla oluşturulan gastronomi rotasında yer alan seçkin işletmeler arasında gösterilen Gastro İnegöl, İnegöl'ün zengin mutfak mirasını festival ziyaretçileriyle buluşturacak. Festival süresince Bursa'nın dört bir yanından ve farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, İnegöl'ün coğrafi işaretli değeri başta olmak üzere yöresel lezzetleri Gastro İnegöl'de deneyimleme fırsatı bulacak.

İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gastro İnegöl, açıldığı günden bu yana yalnızca bir restoran olmanın ötesinde, ilçenin gastronomi kültürünü tanıtan önemli bir tadımlama merkezi olarak hizmet veriyor. Geleneksel lezzetleri misafirlerine sunan Gastro İnegöl, İnegöl mutfağının tanıtımına katkı sunarken, kente gelen ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında “Lezzet Noktası” olarak seçilmesiyle birlikte Gastro İnegöl, Bursa'nın gastronomi rotasında İnegöl'ü temsil eden duraklardan biri olarak öne çıktı. Bu unvan, hem İnegöl mutfağının ulusal ölçekte tanıtımına katkı sağlayacak hem de ilçenin gastronomi turizmine değer katacak.