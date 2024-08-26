Tayland’da uzun süredir devam eden muson yağışları nedeniyle birçok şehir sular altında kalırken, yaşanan sel ve toprak kaymalarında 22 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Güney Asya’da etkili olan muson yağışları, Tayland’da birçok şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından yapılan açıklamada, 16-25 tarihleri arasında ülke genelinde yaşanan sel ve toprak kaymalarında 22 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin de yaralandığı aktarılarak, yaşanan felaketlerden 21 bin 824 hanenin etkilendiği ifade edildi.

Yağışların etkili olduğu Chiang Rai, Phayao, Nan, Phrae, Phetchabun ve Nakhon Si Thammarat eyaletleri sel bölgesi ilan edilirken, Tayland Meteoroloji Departmanı, yağışların ay sonuna kadar devam edeceği konusunda vatandaşları uyardı.

Tayland’ın Kuzey bölgelerinde etkili olan yağışların ve sel sularının önümüzdeki günlerde Chao Phraya nehri aracılığıyla başkent Bangkok’u etkilemesinden endişe ediliyor.





Başbakan afet bölgelerini ziyaret etti

Tayland'ın yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ve beraberindeki heyet, dün Kuzey eyaletlerinde afet bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve yardım çalışmalarına katıldı. Sel felaketinin oldukça etkili olduğu Nan eyaletinde yardım botuyla gıda ve erzak dağıtımına katılan Başbakan Shinawatra, daha sonra evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için kurulan acil durum merkezini ziyaret etti.

Başbakan Shinawatra, yaşanan felaketlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Yaşananlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ayrıca şu anda su baskını sorunlarıyla karşı karşıya olan tüm kardeşlerime cesaret vermek istiyorum. Tayland’ın kronik problemi haline gelmiş bu sorunu yeni dönemde büyük ve ciddi çözümler üreterek çözeceğiz” dedi.