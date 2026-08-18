Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ziyaret gerçekleştiren Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Meriç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Meriç’in sağlık durumuyla ilgili detayların tedavisinin ardından netleşmesi beklenirken, polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı.