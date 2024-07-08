PKK terör örgütünün uzun yıllardır sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığı'nın en çok arananlar listesinde 3 milyon lira ödüllü mavi kategoride yer alan Abdülaziz Özer'in Suriye'nin kuzeydoğusunda öldürüldüğü bildirildi. Güvenlik kaynaklarına göre, Özer, Suriye'nin Haseki vilayetinin kuzeyinde bulunan El Kâhtaniyê ilçesi kırsalında seyir halindeki zırhlı aracına önceden yerleştirilen el yapımı uzaktan kumandalı bir patlayıcı ile hedef alındı ve araçla birlikte şoförüyle birlikte hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarının tespitlerine göre Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal eden PKK’nın Suriye’deki yapılanması PYD-YPG bünyesinde sözde bölge saha sorumlusu olan Abdülaziz Özer’in Haseki vilayetinin kuzeyinde yer alan El Kâhtaniyê ilçesi kırsalında hareket halindeki içinde bulunduğu zırhlı araca önceden yerleştirilen el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesiyle araçla birlikte parçalanarak şoförüyle birlikte öldürüldüğü belirlendi.

Hurda yığınına dönen araçta ölen terörist Özer’in iki yıl önce Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarından, Kandil’in talimatıyla sorumlu olarak Suriye’nin kuzeyindeki YPG saflarına sorumlu olarak gönderildiği öğrenildi.

Özer’in geçmiş yıllarda da Diyarbakır-Bingöl-Muş üçgeninde yer alan PKK’nın sözde 'orta saha' diye adlandırdığı bölgede de çok sayıda silahlı ve bombalı eyleme katılmaktan hakkında “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyordu.