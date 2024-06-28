TFF Kocaeli Süper Amatör Ligi ekiplerinden Başiskele Belediyespor, bugün olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Mevcut başkan Serdar Tunçay yeniden güven tazeledi.

Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan genel kurulda, mevcut başkan Serdar Tunçay yeniden seçildi. Tek aday olarak genel kurula katılan Tunçay, üyelerin oy birliğiyle kulübün başkanlık görevine devam etmesi için onay aldı.

Serdar Tunçay genel kurulda yaptığı konuşmada, Başiskele’de sporun gelişmesi ve milli formayı terletecek sporcuların yetişmesi için büyük bir kararlılıkla çalışacaklarını söyledi. Tunçay, "Daha güzel, daha güçlü bir Başiskele için hep beraber mücadele edeceğiz. Gençlerimizin elinden tutulduğu sürece altyapıdan birçok sporcu yetiştireceğimize inanıyorum. Özellikle yetenekli çocuklarımızın ve gençlerimizin keşfedilmesini sağlayarak kentimize değer katmaya devam edeceğiz. Kulübümüzde büyük emeği olan ve desteğini esirgeyemeyen Başiskele Belediye Başkanımız Yasin Özlü başta olmak üzere tüm Başiskele hemşehrilerimize, bizi yeniden başkanlığa layık gören yönetim üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.