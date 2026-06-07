Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Çanakkale'de gerçekleştirildi. Yarışmada Bilecik'in Bozüyük ilçesi Meliha Ercan Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emir Tetik, Bilecik'i temsil ederek bölge 3'üncüsü oldu. Elde edilen başarı eğitim camiasında sevinçle karşılanırken, öğrencinin gösterdiği performans takdir topladı.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 'Öğrencimizi bu anlamlı başarısından dolayı tebrik ediyor, yetişmesinde emeği bulunan kıymetli ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum' dedi.