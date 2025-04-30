Gündüz kuşağı programlarına da değinen Şahin, "Canlı yayından kaldırılması kurgu karakterlerin yasaklanması ve pozitif içerik şartı getirilmesi önemlidir, bunu değerlendireceğiz" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, katıldığı bir programda yapılan çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çoğunluğu sosyal medyada yayınlanan sokak röportajlarıyla ilgili konuşan Şahin, "Bu röportajların haber kanallarında ve televizyonlarda yayınlanmaması konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Şahin, "Dijital platformlara ilişkin olarak toplum temelli alanlara ihtiyaç duyulmuştur. Haber dilinin teşvik edilmesi gerektiği görülmüştür. Sokak röportajlarında bireysel görüşlerin toplum geneline mal edilmemesi gerektiği üzerinde durulmuştur. RTÜK olarak sokak röportajları hakkında bir çalışma başlattık. Bu röportajların haber kanallarında ve televizyonlarda yayınlanmaması konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konunun hem idari hem hukuksal boyutlarını ele aldığımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün önceliğinin medyadaki kaliteyi arttırmak olduğunu belirten Şahin, ifade özgürlüğüyle toplumsal sorumluluk arasındaki sağlıklı dengeyi korumanın bilinçli ve güçlü bir topluma katkı sunmak anlamına geldiğini söyleyerek, "Bu durumda medya kuruluşlarımıza yol göstericilikte çok fazla çalışmayı yönetmekteyiz.

Aile Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız da bu konuları yakından takip ediyorlar. Gündüz kuşağı programlarına da ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Programda gündüz kuşağı ile alakalı çok fazla tartışma yaşanmıştı. RTÜK'e gelen en büyük şikayetlerin de bu programlarla alakalı olduğunu söylemek isterim. Bu programlar çok fazla şikayet almakta ama aynı zamanda da çok fazla izlenmekte.

Bu tür programlarda mahremiyet ihlalleri yaşanmakta ve şiddet temaları sık sık gündeme gelmektedir. Canlı yayından kaldırılması, kurgu karakterlerin yasaklanması ve pozitif içerik şartı getirilmesi önemlidir, bunu değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

Şahin'in bu yöndeki açıklaması şöyle: