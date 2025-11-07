Başiskele Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında her yaştan ilçe sakinine yönelik ücretsiz müzik eğitimleri başlattı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri koordinesinde düzenlenen müzik okulları bünyesinde, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde bağlama eğitimleri veriliyor. Alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda, katılımcılara temel nota bilgisi ve enstrüman çalma becerileri öğretiliyor. Derslerde kursiyerler, geleneksel Türk Halk Müziği repertuarını da tanıma fırsatı buluyor.

Farklı yaş gruplarından vatandaşların katıldığı eğitimlerin, katılımcıların hem yeni bir enstrüman öğrenmesine hem de sosyalleşmesine katkı sunduğu öğrenildi.