Başiskele’de ağaçlandırma ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Barbaros, Yeşilkent ve Karşıyaka mahallelerinde fidan dikimi, çevre düzenleme, peyzaj, bitkisel toprak tesviyesi ve çim biçme çalışması yürüttü. Yeşilkent Mahallesi Sıfır Atık Parkı civarında ve Karşıyaka Mahallesi’nde bitkisel toprak tesviyesi ile ağaç dikimi yapıldı. Barbaros Mahallesi Selahattin Eyyubi Taziye ve Kültür Evi’nin de çevresine yeni fidanlar dikildi, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları yapıldı.