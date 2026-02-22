Galatasaray’ın Süper Lig’de Konyaspor karşısında 2-0 kaybettiği maçın ardından konuşan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı ekibin oyununu sert sözlerle eleştirdi.

"HAKLI BİR GALİBİYET"

Kontra Spor YouTube kanalında konuşan Kahveci, Konyaspor’un galibiyetini hak ettiğini belirterek, “İlhan Palut takımını çok iyi hazırlamış. Maçın başından sonuna kadar koşan ve mücadele eden bir Konyaspor vardı. Galatasaray’a neredeyse net pozisyon vermediler. Haklı bir galibiyet oldu” dedi.

Galatasaray’ın oyununu eleştiren Kahveci, “Bu maçı kazanacak bir performans sergilemedi. Futbolun F’sini oynamadı” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı ekipte ilk yarıda yalnızca Uğurcan’ın öne çıktığını savunan Kahveci, “Bugün takımda iyi oynayan tek isim Uğurcan’dı” değerlendirmesinde bulundu.

"BU SENENİN EN KÖTÜ OYUNU"

Bu karşılaşmanın sezonun en kötü performansı olduğunu söyleyen Kahveci, “Galatasaray taraftarı şoktadır. Fenerbahçe’ye büyük bir fırsat sundular. Bu senenin en kötü oyunuydu” şeklinde konuştu.

Nihat Kahveci, Okan Buruk’un tercihlerini eleştirdi. Özellikle Yunus Akgün kararını yanlış bulduğunu belirten Kahveci, oyuncu değişikliklerinin zamanında yapılmadığını söyledi.

"İPTAL KARARI DOĞRU"

Galatasaray’ın iptal edilen gol pozisyonuna da değinen Kahveci, kararın doğru olduğunu savunarak, “Futbolun kuralına göre ofsayt. Tartışılır ama benim için doğru karar” ifadelerini kullandı.