Kent Bostanı projesiyle Ataşehirli vatandaşlara hem tarımsal üretim alanı hem de doğayla iç içe, huzurlu ve sosyal bir ortam sunuluyor. Ataşehir’de vatandaşlar tarafından çok beğenilen bostan projesi, şimdi Mevlana Mahallesi’nde de yer alacak. Çalışmaları yerinde incelemek için alanı ziyaret eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesapları üzerinden projenin son durumuyla ilgili bilgi verdi. Başkan Adıgüzel, "İkinci kent bostanımızı hayata geçirmek için Mevlana Mahallemizde çalışmalara başladık. En kısa sürede hazırlıkları tamamlayarak komşularımızın hizmetine açacağız" dedi.

Kent Bostanları projesiyle sürdürülebilir tarım destekleniyor

Ataşehir Belediyesi, "Kent Bostanları" projesiyle ilçe sakinlerine organik ürün yetiştirme fırsatı sunuyor. Proje sayesinde vatandaşlar, belirli alanlarda sebze yetiştirebiliyor, doğal ürünlerle sağlıklı bir yaşam sürme imkânı buluyorlar. Ayrıca projeyle yeşil alanların artırılması ve şehirde sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kent bostanlarının kurulumu vatandaşların sağlıklı gıdalara erişimini kolaylaştırırken, çevre dostu bir yaklaşım benimsenerek sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturuluyor. Projenin tamamlanmasıyla Mevlana Mahallesi’ndeki yeni kent bostanı, bölge sakinlerinin organik ürünler yetiştirmeye başlamaları için büyük bir fırsat sunacak.