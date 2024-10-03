Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Günü Buluşmaları kapsamında İvrindililerle bir araya geldi. İvrindi halkının dilek ve temennilerini dinleyen Akın, İvrindililere her türlü yatırımın yapılacağının sözünü verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, devamlılığının sağlanacağının sözünü verdiği Halk Günü Buluşmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Son durağı İvrindi olan Başkan Akın’a programda, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, CHP İvrindi İlçe Başkanı Volkan Gezer, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, BTT Genel Müdürü Mustafa Ömür Boyuer, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti. Davul zurnayla karşılanan Başkan Akın’a, İvrindililerden ilgi yoğun oldu. İvrindililer Başkan Akın’a istek ve taleplerini dile getirerek sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Akın’ı İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta makamında ağırladı.

“Bizim belediyeciliğimizde ayrımcılık, particilik yok”

Başkan Ahmet Akın “İvrindi’ye en yakın Ahmet Akın. Bizim belediyeciliğimizde ayrımcılık yok, particilik yok sadece vatandaşımız var. Onun altını çizmek istiyorum. Tek amacım var Balıkesir hak ettiği hizmeti alsın ve Türkiye’de örnek gösterilen, parlayan yıldız Balıkesir olsun, 20 ilçesiyle. ‘On Numara Yakın Kart’ hazır. 10 Ekim’de yani ‘10.10 Dünya Balıkesirliler Günü’nde tanıtımını yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerinden başlamak üzere içine yüklemelerimizi yapıp Yakın Kart’ı Balıkesir’imizde kullandırmaya başlıyoruz. Eğitim ve öğretim dönemimiz başladı ama okullarda çocuklarımızın sağlığını tehdit eden bir temizlik sorunu var. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Okul Temizlik ekibimizi hazırladık. Bir ay önce hazırladık. Bütün çalışmalarımızı yaptık. Hangi okulun bize talebi olursa gidip o okulu pırıl pırıl temizleyip, yıkayıp evlatlarımıza teslim etmeye hazırız. Sağ elin verdiğini sol el görmesin diye, bizim inancımız da bunu emreder. Onun için çocuklarımızın, ihtiyaç sahibi evlatlarımızın beslenme çantalarını evlerine kadar bırakıyoruz. Yine çocuklarımız için bu desteği de devam ettiriyoruz. Yaşlılarımızın, tecrübeli büyüklerimizin her zaman yanındayız.. Özellikle annesiz, babasız büyüyen bir evladınız olarak vefası olmayanın bekası olmaz biliyorum. Bunu ispat etmek için de gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gece gündüz çalışıyoruz”

Altyapı çalışmalarına da aralıksız devam ettiklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın “Planlamalarımızı yaptık. Buraya Ankara’dan geliyorum. Orada İller Bankası’na gittik. Bakanlıklarımızı ziyaret ettik. Büyük bir mücadele içerisindeyiz. Balıkesir’imizin 9 milletvekili kardeşi var. Ben hep milletvekilliği sürecimde ‘Biz 9 milletvekili kardeşiz’ dedim. Ben buradan 9 milletvekilimizi de hiçbir parti ayrımı yapmadan Balıkesir’imizin bu altyapı sorunlarını çözmeye ki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bunu tek başına yapması kolay değil. Hem bu konuya hem de değişimine destek vereceklerine inanıyorum" İfadelerini kullandı.

“Önder başkanımız ile işbirliği içinde çalışıyoruz”

Başkan Akın “Bu verecekleri destekten dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bakın sokaklarımızın da güvenliğini artırmaya ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Kısa bir süre içinde Evciler, Kayapa, Korucu, Gömeniç, Gökçeler mahallelerimizde güvenlik kamera sistemlerini kurduk. Ne yazık ki gençlerimizin sosyalleşebileceği alanlar yok denecek kadar az. Bunun yanında Korucu, Osmanlar, Denizciler mahallelerindeki su sorunlarını çözdük. Önemli çalışmalarımız var. Kademe, kademe programımızı hayata geçiriyoruz. Tarımsal sulamada geniş çalışmalar yapıyoruz. Amacımız bu hizmetleri ayırt etmeden, Balıkesir’in dört bir yanına yayarak vatandaşımıza eşit hizmetler sunmak. Önder Başkanımızla birlikte birlik ve beraberlik içinde halkımız için en güzel hizmetleri sizlere sunacağız” dedi.

“Umarım devamı gelir”

Başkan Ahmet Akın’ı İvrindi’de görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Serpil Yağan “İncelik gösterip İvrindi’mizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada bizleri dinlemeniz bizleri çok mutlu etti” dedi.

Başkan Akın’ın ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Turgut Savur “Biz İvrindi halkı olarak bu durumu çok beğendik. Herkes derdini anlatabildi, söyleyebildi. Belediye başkanımızda yanımızdaydı. Ben kendim de belediye meclis üyesiyim zaten. Herkes için iyi oldu. Herkes derdini döktü, çok mutlu oldu. Umarım devamı gelir. Ahmet Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Halk buluşmasıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Fatma Bayırlı “Bugünkü programdan çok memnunuz. Daha önce böyle bir şey olmadı. Eski belediye başkanı belediyenin oradaki merdivene bile sokmuyordu insanı. İvrindi Belediye Başkanımız için de Büyükşehir Belediye Başkanımız için de çok koşturdum. En az 120 kişiye anlatarak tek tek herkesle konuşmuşumdur. Çalışmalarından çok memnunuz. Vatandaşın seviyesine çıkmak önemli, onu da yapıyor. Ahmet Akın’a ve Önder Lapanta’ya çok teşekkür ederim. Dertlerimizi dinliyor, sorunlarımızı çözmeye çalışıyorlar” dedi.